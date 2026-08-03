เนวินหวังสยบดราม่า ปมกางเกงขาสั้น ฟาดบูชาศรัทธาด้วยหัวใจ ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย

จากกรณีที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ภาพ **นายเนวิน ชิดชอบ** ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สวมเสื้อฟุตบอลและกางเกงขาสั้น เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนเกิดกระแสตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการแต่งกายเข้าร่วมพิธี
ล่าสุด เมื่อวันที่ **3 สิงหาคม 2569** นายเนวินได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ **"ลุงเนวิน"** ชี้แจงว่า การแต่งกายดังกล่าวเป็น **สิทธิส่วนตัว** และเป็นชุดที่ตนสวมใส่เป็นประจำในการเดินทาง พร้อมย้ำว่าได้ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พ่อจตุคามรามเทพในลักษณะนี้ **ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี** โดยไม่เคยมีเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดงานทักท้วงแต่อย่างใด
นายเนวินยังระบุว่า พิธีดังกล่าว **ไม่ใช่งานพิธีการของจังหวัด** แต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทีมงาน นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันฟุตบอล
พร้อมกันนี้ เจ้าตัวย้ำว่า **"การแต่งกาย ไม่อาจบอกได้ว่าเรามีความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธา หรือไม่ แต่ผมมีความเคารพ ศรัทธา และบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ ด้วยหัวใจ ไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกาย"** พร้อมระบุว่า หากการแต่งกายของตนทำให้ใครไม่สบายใจ ก็พร้อมน้อมรับความคิดเห็น แต่จะไม่เปลี่ยนความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพ
ขณะที่กระแสดังกล่าวยังลุกลามไปสู่ประเด็นทางการเมือง โดยมีบุคคลในพรรคภูมิใจไทยออกมาแสดงความคิดเห็นปกป้องนายเนวิน และมองว่าการแต่งกายเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล จนเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์
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