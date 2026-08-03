ฟิล์มมาแล้ว! พบ DSI ปมมีเส้นเงินโยงกลุ่มโบรกเกอร์ FOREX 2 ราย

นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง **ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์** เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน **กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)** เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีเครือข่ายซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX) หลังการสืบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ 2 ราย และมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกกล่าวถึงมูลค่าประมาณ **142 ล้านบาท**
ภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวน ฟิล์มยืนยันว่า **ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดในผังการสืบสวนของ DSI** พร้อมระบุว่าไม่เคยชักชวนประชาชนลงทุน ไม่ได้เป็นโบรกเกอร์ และได้เตรียมเอกสารพร้อมหลักฐานเส้นทางการเงินย้อนหลังมาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้ในกระบวนการยุติธรรม
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากปฏิบัติการของ DSI เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ที่เปิดตรวจค้นเป้าหมาย **24 จุด** ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังพบเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX) โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนมาก ทั้งเงินสด รถยนต์หรู สินทรัพย์ดิจิทัล เอกสารทางการเงิน และอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลเส้นทางการเงินของเครือข่ายทั้งหมด
ก่อนหน้านี้ DSI เคยแถลงว่า การสืบสวนพบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มโบรกเกอร์ กลุ่มผู้แนะนำการลงทุน (IB) และกลุ่มผู้ให้บริการรับชำระเงิน (Payment) โดยมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลหลายรายที่ปรากฏความเชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม DSI ย้ำมาตลอดว่า **การมีชื่อหรือมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยง ยังไม่ใช่ข้อยืนยันว่าบุคคลนั้นกระทำความผิด** แต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนสรุปสำนวนคดี
ทั้งนี้ หลังรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและคำชี้แจงเพิ่มเติม ก่อนสรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
**ข้อมูล : กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)**
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