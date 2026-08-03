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หน่วยงานรัฐพักสร้างตึกได้ไหม? ในวันที่คนไทยเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนในหลายพื้นที่กำลังเผชิญปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจชะลอตัว ภัยธรรมชาติ และข้อพิพาทจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ได้เกิดเสียงสะท้อนจากสังคมเรียกร้องให้ภาครัฐทบทวนลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคารราชการแห่งใหม่ในหลายหน่วยงาน

ในช่วงเวลาเดียวกัน หลายพื้นที่ทั่วประเทศกำลังเผชิญปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการของรัฐและการลงทุนขนาดใหญ่ในหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นโครงการแลนด์บริดจ์ ดาต้าเซ็นเตอร์ โรงแต่งแร่ เหมืองแร่ และประเด็นด้านที่ดินทำกินของประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวของเครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่ม ทั้งเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ กลุ่มพีมูฟ และเครือข่ายประชาชนในหลายพื้นที่ ที่เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเดินหน้าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่

สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดคำถามจากประชาชนบางส่วนว่า ในภาวะที่ประเทศกำลังเผชิญปัญหาหลายด้าน **หน่วยงานของรัฐควรชะลอการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ หรือโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากไว้ก่อนหรือไม่** และควรนำงบประมาณไปใช้แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน รวมถึงฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติและเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก

แม้การก่อสร้างอาคารราชการจะเป็นไปตามแผนงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ข้อเสนอให้ทบทวนความจำเป็นของการใช้งบประมาณในช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากยังได้รับผลกระทบ ก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมกำลังจับตา และรอคำชี้แจงจากภาครัฐว่าจะมีการปรับลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้

#NEWS1 รายงาน