คนไทยฟังให้ชัด! นายกฯ ยันยังใช้ MOU43 เจรจาเขตแดนทางบก

ประเด็นการเจรจาปัญหาเขตแดนไทย–กัมพูชา ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง หลัง **วาสนา นาน่วม** ผู้สื่อข่าวสายความมั่นคง โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว ระบุว่า
> **"นายกฯ ยันยกเลิก MOU44 แต่ยังใช้ #MOU43 เจรจาเขตแดนทางบก เขมรจะบังคับไทยเจรจา UNCLOS ไม่ได้"**
โดยระบุว่า นี่คือจุดยืนล่าสุดของรัฐบาลไทยต่อแนวทางการเจรจาปัญหาเขตแดนกับกัมพูชา ซึ่งแยกการดำเนินการระหว่าง **เขตแดนทางทะเล** และ **เขตแดนทางบก** ออกจากกันอย่างชัดเจน
นายกรัฐมนตรี **นายอนุทิน ชาญวีรกูล** ยืนยันว่า แม้รัฐบาลจะยุติการใช้ **MOU44** ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาพื้นที่ทางทะเล แต่ในส่วนของ **MOU43** ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชา ยังคงใช้เป็นกลไกหลักในการเจรจาระหว่างสองประเทศต่อไป
ตามการสรุปของวาสนา นาน่วม การคงใช้ **MOU43** หมายความว่า การเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกยังอยู่ภายใต้กลไกทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชา และกัมพูชา **ไม่สามารถบังคับให้ไทยนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS)** ได้
นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า ประเทศไทยพร้อมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชา หากเป็นไปบนพื้นฐานของการเคารพอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความเท่าเทียมระหว่างทั้งสองประเทศ โดยจะไม่ยอมรับเงื่อนไขใดที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ หรือกระทบต่ออธิปไตยของชาติ
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากโพสต์ของ **วาสนา นาน่วม** ซึ่งสรุปคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับท่าทีล่าสุดของรัฐบาลต่อการใช้ **MOU43** และ **MOU44** ในการเจรจาปัญหาเขตแดนไทย–กัมพูชา
#NEWS1 รายงาน