อนุทินเริ่มเสียงเปลี่ยน? ที่เคยลั่นโกงสอบจบแล้ว วันนี้โยนให้ มท.4 อ้างรัฐบาลทำทุกอย่างที่ควรจะทำแล้ว

ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตา หลังจากก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศเดินหน้าสอบสวนอย่างเข้มข้น พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบ ผู้บงการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าจะขยายผลให้ถึงที่สุด และไม่มีการละเว้นผู้กระทำผิด
ล่าสุด เมื่อวันที่ **3 สิงหาคม 2569** นายกรัฐมนตรี **นายอนุทิน ชาญวีรกูล** ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคดีว่า **"จริง ๆ มันจบแล้ว"** โดยอธิบายว่า ในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ทั้งการกล่าวหา การดำเนินคดี การสอบวินัยร้ายแรง การเพิกถอนผลสอบ และการยกเลิกประกาศผลสอบ เหลือเพียงกระบวนการพิจารณาของศาลและการดำเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า กระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ เนื่องจากยังมีการประชุมของ **คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)** และ **คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก กลาง)** นายกรัฐมนตรีกลับตอบสั้น ๆ ว่า **"ให้ไปถาม มท.4 นี่ มท.1"** พร้อมย้ำเพียงว่า ในส่วนของรัฐบาลได้ทำทุกอย่างที่ควรทำแล้ว
คำตอบดังกล่าวทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่า น้ำหนักการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งเคยประกาศว่าจะเดินหน้าขยายผลจนถึงที่สุด และให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อยกเว้น ขณะที่ปัจจุบันรัฐบาลย้ำว่าภารกิจในส่วนของฝ่ายบริหารได้ดำเนินการครบแล้ว เหลือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายและกระบวนการศาลดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ในทางข้อเท็จจริง **คดีอาญา การสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และการพิจารณาของศาลยังไม่สิ้นสุด** แม้ว่าฝ่ายบริหารจะระบุว่าได้ดำเนินมาตรการในส่วนที่รับผิดชอบครบถ้วนแล้วก็ตาม
#NEWS1 รายงาน