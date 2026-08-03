พี่น้องใต้ต้านแลนด์บริดจ์ ทยอยถึงทำเนียบแล้ว อุ่นใจ ตร.ระดม 3 กองร้อย เตรียมดูแลผู้ชุมนุม

เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) จากหลายภูมิภาค ทยอยเดินทางมาปักหลักบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่ **3 สิงหาคม 2569** เพื่อรอติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่เคยยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล พร้อมเตรียมร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ **นายเรียง สีแก้ว**
บรรยากาศตั้งแต่เวลาประมาณ **05.00 น.** มีกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในจำนวนนี้มีเครือข่ายจากภาคใต้ที่เตรียมร่วมเคลื่อนไหวในประเด็นคัดค้านโครงการ **แลนด์บริดจ์** รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อสะท้อนปัญหาด้านที่ดิน สิทธิชุมชน และนโยบายภาครัฐ
ด้าน **กองบัญชาการตำรวจนครบาล** ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า **3 กองร้อย** เข้าดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมจัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องกันเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีการประกาศกำหนดพื้นที่ในรัศมี **50 เมตร** รอบทำเนียบรัฐบาลเป็นเขตห้ามชุมนุม ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการแสดงความคิดเห็นหลากหลายในสังคม ทั้งในมุมของการรักษาความสงบเรียบร้อยและการคุ้มครองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบของประชาชน
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเพจ **นายเรียง สีแก้ว** และยังต้องติดตามการหารือระหว่างตัวแทนผู้ชุมนุมกับรัฐบาล รวมถึงท่าทีของภาครัฐต่อข้อเรียกร้องของแต่ละเครือข่ายในช่วงต่อไป
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