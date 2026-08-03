คปภ.ดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ “ฮลุน โซโล่” ทุนประกันภัย 5 ล้าน

คปภ. ดูแลสิทธิ ผู้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” พบมีประกันภัยการเดินทาง ทุนประกัน 5 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทประกัน อยู่ระหว่างรอผลตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่ญาติของผู้เสียชีวิต คุณฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจีย ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัย สำนักงาน คปภ. ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เสียชีวิตได้ทำประกันภัยการเดินทาง 1 ฉบับ กับบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรม วงเงินเอาประกันภัย 5 ล้านบาท
ความคุ้มครองดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมไม่รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ดังนั้น การพิจารณาความคุ้มครองและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจึงต้องอาศัยผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงข้อเท็จจริงที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
สำนักงาน คปภ. ได้ประสานงานกับบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทประกันภัยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ และเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับผลประโยชน์ หากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วน บริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็ว
ทางด้าน บริษัท ซมโปะ ประกันภัยฯ แจ้งต่อสำนักงาน คปภ. ด้วยว่า พร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย แม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น
นายชูฉัตร ย้ำว่า สำนักงาน คปภ. จะติดตามการดำเนินการของบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้รับผลประโยชน์ได้รับการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิและเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างครบถ้วน เป็นธรรม และรวดเร็ว