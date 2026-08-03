Bitkub 1,700 ล้านสะเทือน! ลูกค้า SCBX และ KUB จ่อถูกสอบบัญชีไปด้วย

กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ **บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub)** และอดีตกรรมการ 2 ราย จากกรณีปกปิดข้อมูลการถูกโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ **1,700 ล้านบาท** เมื่อปี 2564 ยังคงมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากกว่าที่หลายฝ่ายคาดคิด โดยเฉพาะต่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ลงทุนในเหรียญ KUB
นายสนธิ ลิ้มทองกุล เปิดเผยในรายการ **สนธิเล่าเรื่อง** ว่า เรื่องนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะความน่าเชื่อถือของ Bitkub เท่านั้น แต่ยังอาจลุกลามไปถึง **ผู้สอบบัญชี** ที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในช่วงเกิดเหตุ เนื่องจากอาจต้องมีการแก้ไขงบการเงิน การรับรู้ความเสียหายจากการถูกโจรกรรม การบันทึกสินทรัพย์ที่ผู้ก่อตั้งนำมาชดเชย รวมถึงประเด็นด้านภาษีและการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานรัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และ ก.ล.ต.
นอกจากนี้ นายสนธิยังตั้งข้อสังเกตว่า กรณีดังกล่าวอาจส่งผลต่อ **SCBX** ซึ่งเมื่อปี 2564 เคยทำข้อตกลงเข้าซื้อหุ้น Bitkub ในสัดส่วน 51% มูลค่าประมาณ **17,850 ล้านบาท** ก่อนที่ดีลจะถูกยกเลิกในภายหลัง โดยระบุว่า หากมีการเปิดเผยข้อมูลการถูกโจรกรรมตั้งแต่ต้น SCBX อาจไม่ตัดสินใจเดินหน้าธุรกรรมดังกล่าว หรือไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการตรวจสอบข้อมูลจำนวนมาก พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากมีผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ถือหุ้นของ SCBX อาจพิจารณาใช้สิทธิตามกฎหมายได้
อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา คือผลกระทบต่อ **ผู้ถือเหรียญ KUB** โดยนายสนธิตั้งข้อสังเกตว่า เหรียญ KUB เปิดซื้อขายเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หลังเกิดเหตุโจรกรรมเพียงไม่นาน แต่ผู้ลงทุนในขณะนั้นไม่ได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงเสนอให้ผู้ได้รับความเสียหายพิจารณาใช้สิทธิตามกฎหมาย ทั้งการร้องเรียนต่อ ก.ล.ต. แจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง หรือรวมกลุ่มดำเนินคดีแบบกลุ่ม หากเห็นว่าตนได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจลงทุนภายใต้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม ประเด็นผลกระทบต่อ **SCBX ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และผู้ถือเหรียญ KUB** ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นการวิเคราะห์และข้อสังเกตของนายสนธิ ลิ้มทองกุล จากรายการ **สนธิเล่าเรื่อง** ซึ่งยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยของศาลหรือข้อสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว ขณะที่กระบวนการดำเนินคดีของ ก.ล.ต. และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
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