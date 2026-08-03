ใต้จะมาค้านแลนด์บริดจ์พรุ่งนี้ แต่วันนี้ เกษตรกรชาวเหนือมาตั้งหลักที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ว

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจากภาคเหนือเริ่มเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลก่อนการชุมนุมของเครือข่ายภาคใต้ที่เตรียมคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ในวันพรุ่งนี้ โดยเช้าวันที่ **3 สิงหาคม 2569** สมาชิก **สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)** และ **สมัชชาคนอยู่กับป่า (สปช.)** เดินทางด้วยขบวนรถไฟถึง **สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์** ก่อนเตรียมเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล
ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ **The Story of แม่หญิงไฟ้ท์** ระบุว่า ก่อนออกเดินทาง ผู้ชุมนุมได้ประกอบ **พิธีสืบชะตาแม่ธรณี** โดยนำดินจากพื้นที่ชุมชนมาประกอบพิธี และเตรียมนำดินดังกล่าวไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ว่า **“ผืนดินคือชีวิต”** และยืนยันสิทธิของชุมชนในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน
สำหรับข้อเรียกร้องหลักของกลุ่มผู้ชุมนุม ประกอบด้วย **3 ประเด็นสำคัญ** ได้แก่
* ยุติการยุบธนาคารที่ดิน
* แก้ไขปัญหากฎหมายป่าทับคน
* เร่งผลักดันการจัดทำโฉนดชุมชน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังถูกจับตา เนื่องจากเกิดขึ้นก่อนการนัดหมายของเครือข่ายภาคใต้ที่เตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ในวันถัดไป ทำให้ทำเนียบรัฐบาลอาจต้องเผชิญการชุมนุมของหลายเครือข่ายภาคประชาชนต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการชุมนุมและข้อเรียกร้องดังกล่าว อ้างอิงจากการเผยแพร่ของเพจ **The Story of แม่หญิงไฟ้ท์** ซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ โดยยังต้องติดตามท่าทีและการตอบสนองจากรัฐบาลต่อข้อเรียกร้องของแต่ละกลุ่มต่อไป
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