ล้อมคอกข้อมูลรั่ว! TSD ยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์

TSD ยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ ดูแลผู้ลงทุน ประสานโบรกเกอร์ เพิ่มความเข้มงวดยืนยันตัวตน-ติดตามธุรกรรมผิดปกติ พร้อมแนะนำผู้ลงทุน 4 ไม่ 4 ทำ เพื่อความอุ่นใจ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)(TSD) ยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ ฟื้นความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน หลังเกิดเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล พร้อมประสานบริษัทหลักทรัพย์ เพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงทุน ,ติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรมที่ผิดปกติ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และอยู่ระหว่างประสานตำรวจไซเบอร์ เร่งสืบสวน-ติดตามผู้กระทำผิด มาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบอย่างต่อเนื่อง
สำหรับข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ เป็นข้อมูลที่ปรากฏบนระบบ Investor Portal ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อบริษัทหลักทรัพย์-เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ-เลขบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินปันผล
TSD ยืนยันว่า ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์, ข้อมูลธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ ,ระบบซื้อขายหลักทรัพย์,ระบบงานหลังบ้านของTSD ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้การถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายของผู้ลงทุนยังมีความปลอดภัย
ขณะเดียวกัน TSD ออกคำแนะนำ ให้ผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานระบบออนไลน์ ผ่านแนวทาง "4 ไม่ 4 ทำ" เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
4 ไม่ ประกอบด้วย
•ไม่คลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ โดย TSDจะไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS
•ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน รหัส OTP หรือข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่น
•ไม่โอนเงิน หากยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัด
•ไม่หลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเป็นTSD บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร หรือหน่วยงานอื่น โดยควรตรวจสอบผ่านช่องทางทางการก่อนทุกครั้ง
4 ทำ
•เปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนธุรกรรมผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชัน เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีทันที
•หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารและบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หากพบรายการผิดปกติให้รีบแจ้งธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์
•เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก และเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (2FA/OTP) ในทุกบริการที่รองรับ
•หากได้รับข้อความหรือสายโทรศัพท์ที่น่าสงสัย ให้ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานผ่านช่องทางทางการขององค์กรนั้นทันที