น้องรุ้งแฉ กองเชียร์ BRN ทำเพจไอโอคุกคาม อ้างอาจเอี่ยวบางพรรคการเมือง

**น้องรุ้ง จากเพจ Rungraphee Phetthong** โพสต์คลิปเปิดเผยว่า ขณะนี้ตนเองกำลังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีจุดยืนสนับสนุนหรือเข้าข้างขบวนการ **BRN** ตั้งเพจขึ้นมาเพื่อโจมตีตนโดยเฉพาะ พร้อมตั้งคำถามเกี่ยวกับรายได้จากการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
น้องรุ้ง ระบุว่า รายได้จากการทำคอนเทนต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนหนึ่ง ได้นำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน ทั้งการจัดซื้ออาหาร น้ำดื่ม และสนับสนุนการสร้างบังเกอร์ให้กับทหาร พร้อมย้อนถามผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า ได้นำรายได้ของตนเองไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แนวหน้าบ้างหรือไม่
นอกจากนี้ น้องรุ้งยังอ้างว่า มีการส่งตัวแทนเข้ามาเจรจา ขอให้หยุดนำเสนอข่าวและหยุดขุดคุ้ยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ BRN พร้อมกล่าวอ้างว่า มีบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้ามาสอบถามเรื่องรายได้จากการทำคอนเทนต์ โดยยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลต่อไป และจะไม่ยุติการตรวจสอบในประเด็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม
เจ้าตัวยังวิพากษ์วิจารณ์การนำเสนอข้อมูลของบางฝ่ายว่า เลือกสะท้อนเฉพาะความคิดเห็นที่เป็นลบต่อเจ้าหน้าที่ทหาร แต่ไม่นำเสนอความคิดเห็นของประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมเรียกร้องให้สังคมเห็นคุณค่าและให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง โดยระบุว่า เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบ ภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ทหารคือกำลังสำคัญที่เข้าช่วยเหลือประชาชน
น้องรุ้ง ยังกล่าวอ้างเพิ่มเติมว่า กลุ่มที่เข้ามาโจมตีตนอาจมีความเชื่อมโยงกับบางพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันต่อสาธารณะ และยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ที่ถูกพาดพิงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการถูกคุกคาม การตั้งเพจโจมตี การเชื่อมโยงกับผู้สนับสนุน BRN รวมถึงการพาดพิงถึงบุคคลหรือพรรคการเมือง เป็นคำกล่าวอ้างของ **น้องรุ้ง จากเพจ Rungraphee Phetthong** ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ถูกกล่าวอ้าง
#NEWS1 รายงาน