ญี่ปุ่นรับมือวันฟูจิปะทุ! ซ้อมแผนใหญ่รับภัยพิบัติ กระทบคนหลายสิบล้าน

รัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติครั้งใหญ่จาก **ภูเขาไฟฟูจิ** แม้ขณะนี้จะยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดการปะทุในเร็ว ๆ นี้ แต่ด้วยการที่ภูเขาไฟฟูจิยังเป็นภูเขาไฟที่มีพลังและไม่เคยปะทุมานานกว่า **300 ปี** ทางการจึงเลือกเตรียมแผนรับมือในสถานการณ์เลวร้ายที่สุด เพื่อจำกัดความสูญเสียหากเกิดเหตุขึ้นจริง โดย **สำนักข่าว Reuters** และ **PBS NewsHour** รายงานตรงกันว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นมาตรการเตรียมพร้อมล่วงหน้า ไม่ใช่การประกาศเตือนว่าจะเกิดการปะทุในเร็ว ๆ นี้
**PBS NewsHour** รายงานว่า รัฐบาลกรุงโตเกียวได้เผยแพร่วิดีโอจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และ AI แสดงผลกระทบหากภูเขาไฟฟูจิเกิดการปะทุครั้งใหญ่ โดยแบบจำลองระบุว่า เถ้าภูเขาไฟอาจพัดปกคลุมกรุงโตเกียวภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ส่งผลให้ระบบรถไฟ ถนน ทางด่วน และสนามบินหยุดชะงัก ขณะที่ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอาจได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ด้าน **Reuters** อ้างรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งประเมินว่า หากเกิดการปะทุในระดับใกล้เคียงกับครั้งล่าสุดเมื่อปี **ค.ศ. 1707** เถ้าภูเขาไฟอาจทำให้ระบบรถไฟ ทางหลวง และระบบคมนาคมในกรุงโตเกียวเป็นอัมพาตภายในเวลาเพียงประมาณ **3 ชั่วโมง** ขณะที่เถ้าภูเขาไฟยังอาจส่งผลกระทบต่อสายส่งไฟฟ้า โรงไฟฟ้า และทำให้ทัศนวิสัยลดลงจนกระทบการดำเนินชีวิตของประชาชนหลายสิบล้านคน
นอกจากนี้ **PBS NewsHour** ยังระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังปรับปรุงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติ ครอบคลุมแนวทางอพยพประชาชน การบริหารเส้นทางคมนาคม การสำรองอาหารและน้ำดื่ม การดูแลระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของเถ้าภูเขาไฟ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อาคารบ้านเรือน และการดำรงชีวิตเป็นเวลานาน หากเกิดการปะทุครั้งใหญ่
ทั้งนี้ ทางการญี่ปุ่นย้ำว่า การเผยแพร่วิดีโอจำลองและการจัดทำแผนรับมือ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของประชาชน เนื่องจากไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าภูเขาไฟฟูจิจะปะทุเมื่อใด แต่การเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ จะช่วยลดความสูญเสียได้มากกว่าการรอให้เกิดเหตุแล้วจึงเริ่มรับมือ ตามแนวคิดที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
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