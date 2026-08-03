นักข่าวสะท้อน นายกพร้อมฟื้นสัมพันธ์เขมร แต่ประชาชนพร้อมหรือยัง?

ภายหลังนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการมีโอกาสพูดคุยกับ **สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต** นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศ พร้อมส่งสัญญาณว่า ไทยมีความพร้อมที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชา หากเป็นไปภายใต้เงื่อนไขและผลประโยชน์ของประเทศไทย ล่าสุด **ญาดา ศิริเดช** ผู้สื่อข่าวสายทำเนียบรัฐบาล ได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวในรายการ **"ตัวจี๊ดปรี๊ดข่าว"**
ญาดา ระบุว่า จากท่าทีของนายกรัฐมนตรี สะท้อนว่า รัฐบาลไทยไม่ได้ปิดประตูการพูดคุยกับกัมพูชา แต่การฟื้นความสัมพันธ์จะต้องอยู่บนหลักการที่ไทยกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการไม่เสียเปรียบในประเด็นอธิปไตย ไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ และหากมีการละเมิดอธิปไตยหรือการรุกราน ไทยก็พร้อมตอบโต้ทันทีตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ญาดา ยังมองว่า ท่าทีดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับบทบาทของจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แสดงความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้กลับมาพูดคุยกันในกรอบทวิภาคี โดยจีนจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานหรือผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้น ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการเจรจา
อย่างไรก็ตาม ญาดา ตั้งข้อสังเกตว่า แม้นายกรัฐมนตรีจะส่งสัญญาณพร้อมฟื้นความสัมพันธ์ แต่รัฐบาลก็ต้องรับฟังความรู้สึกของประชาชนด้วย เพราะจากกระแสสังคมในขณะนี้ ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นปกติ หลังเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่ผ่านมา หลายคนยังต้องการเห็นมาตรการด้านความมั่นคงที่เข้มแข็ง และให้ความสำคัญกับการปกป้องอธิปไตยของประเทศเป็นอันดับแรก
ญาดา ยังย้ำว่า การเปิดโต๊ะพูดคุยไม่ได้หมายความว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ทันที เพราะที่ผ่านมาเคยมีความพยายามในการเจรจาหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถยุติความขัดแย้งได้ ดังนั้น หากจะมีการฟื้นความสัมพันธ์จริง ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพเงื่อนไขและผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะแนวทางที่ประเทศไทยกำหนดไว้
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญที่สังคมกำลังจับตา ว่า หากรัฐบาลเดินหน้าฟื้นความสัมพันธ์กับกัมพูชา จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใด และจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ประกาศไว้ได้อย่างไร
#NEWS1 รายงาน