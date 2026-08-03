พี่วาสนา พักจากสนามรบ มาสู่สนามรัก F4 ลั่นเวลาทำอะไร Jerry ไม่ได้เลย

หลังเกาะติดสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเหตุการณ์สำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด **วาสนา นาน่วม** ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ขอพักจากบรรยากาศสนามข่าวชั่วคราว เปลี่ยนโหมดมาเติมความทรงจำกับคอนเสิร์ตรียูเนียนของ **F4 Taiwan** ที่กลับมาเปิดการแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี
วาสนา นาน่วม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมภาพบรรยากาศภายในคอนเสิร์ต โดยระบุว่า "เมื่อนักข่าวลางาน...มาย้อนอดีตกับ F4" พร้อมแซวตัวเองว่า **"ในวันที่ วัน เวลา ทำอะไร Jerry ไม่ได้เลย!!"** สะท้อนความเป็นแฟนคลับของ **Jerry Yan** หรือ "เต้าหมิงซื่อ" พระเอกจากซีรีส์ระดับตำนาน รักใส ๆ หัวใจ 4 ดวง (Meteor Garden)
สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของสมาชิก **F4 Taiwan** ได้แก่ **Jerry Yan, Vanness Wu, Vic Chou และ Ken Chu** ซึ่งกลับมาขึ้นเวทีร่วมกันอีกครั้ง โดยจัดขึ้นที่ **อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี** ภายใต้การจัดงานของ **Live Nation Tero** นับเป็นการแสดงในประเทศไทยครั้งแรกในรอบกว่า 22 ปี หลังจากเคยสร้างปรากฏการณ์แฟนคลับล้นหลามเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2547 ในช่วงที่ซีรีส์ Meteor Garden ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วเอเชีย
โพสต์ของวาสนา นาน่วม ได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวว่า แม้จะเป็นผู้สื่อข่าวสายความมั่นคงที่คุ้นเคยกับสนามข่าวและพื้นที่ชายแดน แต่เมื่อถึงเวลาของ F4 โดยเฉพาะ Jerry Yan ก็ทำให้ย้อนกลับไปเป็นแฟนคลับเหมือนเมื่อกว่า 20 ปีก่อนได้ไม่ต่างจากคนอื่น
เรียกว่า จาก "สนามรบ" สู่ "สนามรัก" เพียงชั่วข้ามคืน กับโมเมนต์ที่ทำให้หลายคนได้หวนคืนสู่ความทรงจำในยุคที่ F4 ครองใจแฟน ๆ ทั่วเอเชียอีกครั้ง
#NEWS1 รายงาน