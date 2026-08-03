ศาลไม่ทน! แจงยิบ ปมคนพ้นโทษก่อเหตุซ้ำ ไม่ใช่หน้าที่ศาล

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อกระบวนการยุติธรรม หลังเกิดคดีสะเทือนขวัญในจังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ต้องหามีประวัติเคยต้องโทษมาก่อน ทำให้สังคมจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่า เหตุใดผู้พ้นโทษจึงสามารถกลับมาก่อเหตุร้ายซ้ำได้ และศาลควรต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่
ล่าสุด ศาลยุติธรรมได้ออกมาชี้แจงอย่างละเอียดผ่าน นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยย้ำว่า "การลงโทษ" และ "การบังคับโทษ" เป็นคนละขั้นตอน และอยู่ในความรับผิดชอบของคนละฝ่าย
โฆษกศาลยุติธรรมอธิบายว่า หน้าที่ของศาล คือการพิจารณาพยานหลักฐานและมีคำพิพากษากำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นโทษประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ หรือริบทรัพย์สิน โดยศาลจะกำหนดโทษตามข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และบทบัญญัติของกฎหมายในแต่ละคดี
ส่วนการนำคำพิพากษาไปปฏิบัติ หรือการควบคุมดูแลผู้ต้องโทษระหว่างรับโทษ การพักโทษ การปล่อยตัว รวมถึงมาตรการติดตามหรือกำกับดูแลผู้พ้นโทษ ล้วนเป็นขั้นตอนของ การบังคับโทษ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรม
การชี้แจงครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้ทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษ หลังเกิดเหตุอาชญากรรมร้ายแรงหลายคดีต่อเนื่อง จนสังคมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของระบบติดตามและเฝ้าระวังบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญา
ศาลยุติธรรมจึงย้ำว่า แม้ศาลจะเป็นผู้กำหนดโทษตามกฎหมาย แต่เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว การบังคับโทษและการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายบริหารตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อให้แต่ละองค์กรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของตนเองอย่างชัดเจน
#NEWS1 รายงาน