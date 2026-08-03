ครั้งแรกของไทย! เปิดจองพันธบัตรรัฐบาล “ออมพลัส” ผ่านบัญชีหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ,สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และธนาคารแห่งประเทศไทย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Bond Connect ยกระดับการเข้าถึงการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านตลาดทุน เปิดจองซื้อพันธบัตรรัฐบาล “ออมพลัส” ผ่านบัญชีหุ้นไทยครั้งแรก ผ่าน Bond Connect วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ กระจายพันธบัตรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แบบ Small Lot First
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการ Bond Connect Platform เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการนำโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทยมาต่อยอด เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐและขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงวางรากฐานสำหรับการพัฒนาบริการด้านตราสารหนี้ผ่านตลาดทุนในอนาคต เป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการเป็น “The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities” เส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
นายอัสสเดช กล่าวว่า การเสนอขายพันธบัตรรัฐบาล “ออมพลัส” ผ่าน Bond Connectครั้งนี้ เป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับผู้ลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 1,000 บาท ใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนในวงกว้างได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง และเมื่อได้รับการจัดสรร จะถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งช่วยให้บริหารพอร์ตการลงทุนร่วมกับสินทรัพย์อื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการซื้อขายในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีราคาตลาดเป็นราคาอ้างอิงที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูภาพรวมการถือครอง “พันธบัตรออมพลัส” ร่วมกับสินทรัพย์อื่นๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน wiset และในอนาคตยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Collateral) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารการลงทุนได้ สะท้อนถึงการยกระดับประสบการณ์การลงทุนของผู้ลงทุนในภาพรวม
เริ่มเปิดรับจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2569 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2569 รวม 2 รุ่น คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ รุ่นอายุ 3 ปี อยู่ที่ 1.8% และรุ่นอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.8% ต่อปี โดยผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ และอัตราผลตอบแทนอ้างอิง
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อผ่านบัญชีหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ 24 ราย ทั้งช่องทางดิจิทัลและสาขา (6 ธนาคารพาณิชย์ และ 18 บริษัทหลักทรัพย์) รวมถึงแอปพลิเคชัน Streaming โดยจะมีการจัดสรรในวันที่ 6 สิงหาคม 2569