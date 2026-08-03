เสียงขอโทษจากตำรวจ ลบความสูญเสียได้หรือ? ญาติคาใจปมแจ้งคนหาย

คดีสะเทือนขวัญที่เชื่อมโยงกับ "ไอ้ป๋อง" ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่เพียงเพราะความโหดเหี้ยมของคดี แต่ยังรวมถึงคำถามต่อกระบวนการรับแจ้งคนหายของตำรวจ หลังพบว่า ก่อนจะคลี่คลายคดีสังหารสองพี่น้องชาวรัสเซีย ครอบครัวของผู้เสียชีวิตชาวไทย 3 พ่อแม่ลูก ได้เข้าแจ้งความคนหายไว้กับตำรวจตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ต่อมา เมื่อการสืบสวนขยายผลจากคดีสองพี่น้องชาวรัสเซีย ตำรวจจึงพบร่างของ 3 พ่อแม่ลูกที่ถูกฆาตกรรมและฝังอำพรางไว้ ทำให้ญาติผู้เสียหายตั้งคำถามว่า หากการรับแจ้งคนหายและการติดตามข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้น เหตุการณ์อาจมีโอกาสคลี่คลายเร็วกว่านี้
ระหว่างการแถลงข่าว พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่า การสื่อสารและการประสานงานกับญาติผู้เสียหายในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ครอบครัวไม่ได้รับทราบความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่าจะนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นไปตรวจสอบ ปรับปรุง และกำชับแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
พล.ต.อ.ธัชชัย ยังยืนยันว่า ตำรวจจะเร่งขยายผลการสืบสวนอย่างเต็มที่ ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างตรงไปตรงมา และตรวจสอบทุกประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัย โดยเฉพาะขั้นตอนการรับแจ้งคนหาย การเชื่อมโยงข้อมูล และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ว่ามีจุดใดที่ทำให้การติดตามคดีล่าช้า
แม้คำขอโทษจากผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสะท้อนความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสีย แต่สำหรับญาติผู้เสียหาย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่อาจย้อนกลับคืนได้ ขณะที่สังคมยังคงตั้งคำถามว่า หากการรับแจ้งคนหายและการสืบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรก ผู้ต้องสงสัยจะถูกติดตามตัวได้ก่อนหรือไม่ และคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาจะสามารถป้องกันได้หรือเปล่า
คดีนี้จึงไม่ใช่เพียงบททดสอบของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเท่านั้น แต่ยังเป็นบททดสอบของระบบรับแจ้งคนหายทั้งระบบ ซึ่งประชาชนคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไม่ปล่อยให้ทุกนาทีแห่งความหวังของครอบครัวผู้สูญหายต้องสูญเปล่า
#NEWS1 รายงาน