อึ้ง! สื่อรุ่นใหญ่ฟันธง “ไอ้ป๋อง” คือนิ้วตร. ถึงกล้าพก "ป." ใส่ชุดเลียนแบบตำรวจ

คุณนพรัฐ พรวนสุข (พี่นก) ผู้ประกาศข่าวและนักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังของสำนักข่าว News1 แสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของผู้ต้องหารายหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่า "ไอ้ป๋อง" โดยระบุว่า จุดเริ่มต้นของชีวิตอาชญากรรมเกิดจากการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม คลุกคลีกับยาเสพติดตั้งแต่อายุยังน้อย ก่อนถูกจำคุกเป็นเวลาราว 7 ปี และเมื่อพ้นโทษออกมาได้ไม่นานก็กลับมาก่อเหตุร้ายแรงอีก
คุณนพรัฐยังอ้างว่า บุคคลดังกล่าวเคยเป็น "นิ้ว" หรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานผิดกฎหมายแทนเจ้าหน้าที่บางราย จนทำให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีผู้มีอิทธิพลคอยหนุนหลัง ส่งผลให้เกิดความฮึกเหิมและแสดงตัวเลียนแบบเจ้าหน้าที่ ทั้งการแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ และการพก "ป." จนทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ
นอกจากนี้ คุณนพรัฐยังตั้งข้อสังเกตว่า การสร้างภาพลักษณะดังกล่าวอาจทำให้การเคลื่อนไหวหรือการก่อเหตุของผู้ต้องหาเป็นไปได้โดยสะดวกมากขึ้น เพราะคนทั่วไปอาจหลงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง พร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการที่ทำให้บุคคลซึ่งเพิ่งพ้นโทษสามารถกลับมาก่อเหตุรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อกล่าวอ้างของคุณนพรัฐ พรวนสุข ซึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อเท็จจริงในรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
#NEWS1 รายงาน