Social แห่กดไลก์เป็นพัน หลังเห็นภาพตำรวจไทยมารยาทงาม ไหว้สวยมาก

โลกออนไลน์แห่กดไลก์และแชร์โพสต์จาก Jim Bandon หลังเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือไหว้ นายเนวิน ชิดชอบ ซึ่งอยู่ในสถานะพลเมืองทั่วไปในขณะนั้น จนกลายเป็นประเด็นพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
ผู้โพสต์ได้แนบข้อความว่า "เครื่องแบบราคาแพงด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรี...แต่หัวใจติดป้าย VIP Only" สะท้อนมุมมองและตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการแสดงความเคารพในลักษณะดังกล่าว ขณะที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งฝ่ายที่มองว่าเป็นมารยาทอันดีของเจ้าหน้าที่ และฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตว่าการแสดงออกเช่นนี้อาจสะท้อนการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงแตกต่างจากประชาชนทั่วไป
อย่างไรก็ตาม จากภาพเพียงภาพเดียว ยังไม่สามารถสรุปบริบททั้งหมดของเหตุการณ์หรือเหตุผลในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ได้ จึงควรรอข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง หากมีการชี้แจงในภายหลัง
ที่มา: โพสต์ของ Jim Bandon
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