จับตา 7 ส.ค.! กัมพูชายื่น UN รับรอง MOU43–แผนที่ 1:200,000 ใช้เป็นฐานเจรจาชายแดน

จับตาการประชุมในวันที่ 7 สิงหาคม หลังฝ่ายกัมพูชามีท่าทีผลักดันให้สหประชาชาติ (UN) รับทราบและสนับสนุนการอ้างอิง MOU 2543 (MOU43) ควบคู่กับ แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 เพื่อใช้เป็นกรอบในการอ้างอิงประเด็นข้อพิพาทชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากหลายฝ่าย
ประเด็น แผนที่ 1:200,000 เป็นข้อถกเถียงระหว่างไทยและกัมพูชามาอย่างยาวนาน โดยฝ่ายกัมพูชายืนยันการอ้างอิงแผนที่ดังกล่าว ขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่า MOU43 เป็นเพียงกรอบการสำรวจและปักปันเขตแดนร่วม ไม่ใช่การยอมรับเส้นเขตแดนหรือแผนที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และการกำหนดแนวเขตแดนต้องอาศัยการเจรจาภายใต้กลไก JBC ต่อไป
ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศไทยเคยชี้แจงว่า ในการประชุม JBC ไม่มีวาระรับรองหรือยอมรับแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์ และย้ำว่าการกล่าวอ้างดังกล่าวเคยถูกตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกัมพูชายังคงแสดงจุดยืนที่จะใช้อ้างอิงแผนที่ดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศ
การประชุมวันที่ 7 สิงหาคม จึงถูกจับตาว่าจะมีพัฒนาการใหม่เกี่ยวกับท่าทีของกัมพูชาในเวทีสหประชาชาติหรือไม่ ขณะที่ฝ่ายไทยยังคงยืนยันให้การแก้ไขปัญหาเขตแดนดำเนินผ่านกลไกทวิภาคี และยึดหลักข้อเท็จจริงตามกฎหมายระหว่างประเทศ
#NEWS1 รายงาน