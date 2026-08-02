วาสนาแฉ! เพจสาย ทอ.เขมร ชี้เป้าหมายหัวบิ๊ก ทอ.ไทย อ้างปมทิ้งไข่

วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร เปิดเผยผ่านเพจส่วนตัวว่า พบเพจที่อ้างตัวเป็นสายกองทัพอากาศกัมพูชา เผยแพร่เนื้อหาชี้เป้านายทหารอากาศระดับสูงของไทย 2 นาย พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ โดยใช้แฮชแท็ก #Jedi และ #Hollywood เพื่อสื่อถึงบุคคลเป้าหมาย
วาสนาระบุว่า การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเป็นปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) ที่มุ่งสร้างกระแสและปลุกความเกลียดชังในโลกออนไลน์ หลังสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชายังคงมีความอ่อนไหว โดยเฉพาะการพาดพิงถึงผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศไทยในลักษณะชี้เป้าให้ตกเป็นเป้าความสนใจของฝ่ายตรงข้าม
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยมีเสียงเรียกร้องให้ติดตามและเฝ้าระวังปฏิบัติการข่าวสารจากต่างประเทศที่อาจมีเป้าหมายสร้างความเข้าใจผิด หรือยกระดับความขัดแย้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากฝ่ายกัมพูชาต่อกรณีดังกล่าว
#NEWS1 รายงาน