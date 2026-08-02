หมอวรงค์ฟาด! เอาคนจบทุกสาขาอบรมไม่กี่วัน ดูแลผู้ป่วยได้จริงหรือ?

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี วิจารณ์โครงการ อาสาพยาบาลชุมชน ของกระทรวงสาธารณสุข โดยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการเปิดรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเข้าอบรม ก่อนลงพื้นที่ดูแลและประเมินอาการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แม่และเด็ก รวมถึงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ติดยาเสพติด
นพ.วรงค์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวมีแผนรับอาสาพยาบาลชุมชน 7,256 คนในปีแรก และขยายเป็น 75,668 คนภายใน 3 ปี ใช้งบประมาณรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการแพทย์หรือพยาบาลเข้ารับการอบรมระยะสั้น แล้วลงไปประเมินอาการผู้ป่วย อาจสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของประชาชน
เจ้าตัวยังเสนอว่า หากมีงบประมาณจำนวนมาก ควรนำไปเพิ่มจำนวนพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการศึกษาและการฝึกปฏิบัติโดยตรง เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมากกว่า พร้อมตั้งคำถามว่า หากเป็นญาติของผู้กำหนดนโยบาย จะมั่นใจให้ผู้ผ่านการอบรมลักษณะนี้เข้าไปดูแลหรือไม่
นอกจากนี้ นพ.วรงค์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า โครงการอาจถูกมองว่าเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน และเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงวัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดของโครงการต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ต่อโครงการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้
ที่มา: เพจ พรรคไทยภักดี
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