กระแส "ป๋องเดินยาให้นาย" สังคมจี้ตรวจสอบ ต้นตอความกร่างและความอำมหิต?

ภายหลังตำรวจขยายผลคดีฆาตกรรมอำพรางศพ 5 รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จนสามารถจับกุม "ไอ้ป๋อง" และพวกได้ กระแสในโลกออนไลน์เริ่มตั้งคำถามถึงภูมิหลังและเครือข่ายของผู้ต้องหา โดยเฉพาะข้อกล่าวอ้างที่แพร่สะพัดว่า "ไอ้ป๋อง" อาจมีความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือเป็นผู้ทำงานให้บุคคลผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ต้นตอของกระแสดังกล่าวมาจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อและโซเชียลมีเดีย โดยมีการอ้างคำบอกเล่าของชาวบ้านว่า "ป๋อง" เป็นเด็กขายยาและทำงานสกปรกให้ตำรวจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียง คำกล่าวอ้าง และยังไม่มีการยืนยันจากพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกัน คดีที่ตำรวจเปิดเผยต่อสาธารณะจนถึงขณะนี้ มุ่งเน้นไปที่พฤติการณ์ปลอมตัวเป็นตำรวจ ก่อเหตุปล้น ชิงทรัพย์ และคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง รวมถึงการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ โดยยังไม่มีการแถลงยืนยันประเด็นเรื่องการเป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดหรือการทำงานให้บุคคลใดตามที่มีกระแสกล่าวอ้าง
อย่างไรก็ตาม กระแสในสังคมยังคงเรียกร้องให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อกล่าวอ้างทั้งหมดอย่างละเอียด หากพบว่ามีเครือข่าย ผู้สนับสนุน หรือผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ก็ขอให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยของสังคม และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
#NEWS1 รายงาน