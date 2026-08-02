กต.เดือด! ฟาดกลับ UN ลืมแล้วหรือ? ไทยเคยเปิดศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยเขมรตั้งแต่ยุค 1970

กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์ตอบโต้กรณี โทมัส แอนดรูว์ส ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา กล่าวพาดพิงประเทศไทยภายหลังการเยือนกัมพูชา โดยย้ำว่าต้นเหตุของความขัดแย้งไม่ได้เริ่มจากฝ่ายไทย แต่เกิดจากการโจมตีเป้าหมายพลเรือนของไทยโดยฝ่ายกัมพูชา
กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่า ตัวเลขผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (IDPs) ที่มีการกล่าวอ้างนั้น ส่วนหนึ่งเป็นประชาชนกัมพูชาที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่ไทยเปิดให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตั้งแต่ ปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 เพื่อรองรับผู้หนีภัยจากสงครามกลางเมืองในกัมพูชา แต่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้ย้ายกลับประเทศ แม้ไทยจะประท้วงฝ่ายกัมพูชาหลายครั้ง จึงไม่เข้าข่ายนิยามของ ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (IDPs) หากเป็นการรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย
กระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่า สิทธิในการเดินทางกลับมาตุภูมิ (Right of Return) ไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองหรือโฆษณาชวนเชื่อ พร้อมเรียกร้องให้กลไกพิเศษของสหประชาชาติยึดหลักความเป็นกลาง ความเที่ยงธรรม และพิจารณาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างสมดุล
นอกจากนี้ ไทยยังยืนยันว่า แรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศภายหลังสถานการณ์ชายแดน เป็นการเดินทางกลับโดยสมัครใจตามการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชา ไม่ใช่การผลักดันออกจากประเทศไทย พร้อมย้ำว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และพร้อมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาบนพื้นฐานของความจริงใจและการเคารพข้อตกลงร่วมกัน
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