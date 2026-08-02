One Night Stand จุ่มไม่เลือก! ไทยยังพบผู้ติดเชื้อ HIV วันละ 25 คน

แม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในการรักษาและป้องกันโรคเอชไอวี แต่สถานการณ์การติดเชื้อรายใหม่ยังคงน่าเป็นห่วง โดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 8,800–9,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ย ประมาณ 25 คนต่อวัน สะท้อนว่าการแพร่ระบาดยังไม่สิ้นสุด และยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย
กรมควบคุมโรคระบุว่า กว่าร้อยละ 95 ของการติดเชื้อรายใหม่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานยังเป็นกลุ่มที่พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์แบบ One Night Stand โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย และการไม่ตรวจหาเชื้อเป็นประจำ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การติดเชื้อรายใหม่ยังเกิดขึ้นทุกวัน
กระทรวงสาธารณสุขจึงรณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เข้ารับการตรวจหาเชื้ออย่างสม่ำเสมอ และผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถเข้าถึงยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP) และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งช่วยลดการแพร่เชื้อและทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ หากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
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