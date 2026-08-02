การทูตรัฐบาลไทยล้มเหลว? ผู้รายงานพิเศษ UN เรียกร้องให้เคารพสิทธิชาวกัมพูชากลับพื้นที่พิพาท

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ โทมัส แอนดรูส์ (Thomas Andrews) แถลงสรุปผลภารกิจเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 12 วัน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยแสดงความกังวลต่อผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิของประชาชนที่ต้องพลัดถิ่นจากความขัดแย้ง
แอนดรูส์ระบุว่า จากข้อมูลของรัฐบาลกัมพูชา ยังมีประชาชนประมาณ 22,281 คน ที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ นับตั้งแต่เกิดเหตุความขัดแย้งบริเวณชายแดน พร้อมอ้างว่ามีหมู่บ้านและชุมชนบางแห่งที่ประชาชนกัมพูชายังไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของกำลังทหารไทย และมีการติดตั้งลวดหนามรวมถึงสิ่งกีดขวาง
ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติย้ำว่า ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ที่ต้องพลัดถิ่นจากความขัดแย้งมีสิทธิที่จะเดินทางกลับบ้านของตน และการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและการหาทางออกที่เป็นธรรมต่อข้อพิพาทชายแดนไทย–กัมพูชา
คำแถลงดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทย เนื่องจากมีการอ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายกัมพูชาและสะท้อนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพื้นที่ของฝ่ายไทย ขณะที่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโต้หรือชี้แจงต่อประเด็นที่ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติหยิบยกขึ้นมา
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