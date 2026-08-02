สนธิเดือด! ลั่นถ้าจีนทำแบบนี้ คำว่า “พี่น้อง” ก็ไม่สำคัญ

นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวในรายการ “สนธิเล่าเรื่อง” แสดงความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ไทย–จีน และสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค โดยระบุว่า หากจีนยังคงสนับสนุนกัมพูชาในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย คำว่า “พี่น้อง” หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศก็อาจไม่มีความหมายอีกต่อไป
นายสนธิระบุว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตนสนับสนุนบทบาทของจีนในการสร้างโลกหลายขั้ว เพื่อถ่วงดุลอำนาจของสหรัฐฯ และชาติตะวันตก พร้อมย้ำว่าไม่เห็นด้วยกับการที่โลกถูกกำหนดกติกาโดยมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียว และมองว่าหลายประเทศในกลุ่ม Global South มีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม นายสนธิตั้งข้อสังเกตต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชา โดยกล่าวถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสนามบิน การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงโครงการฐานทัพเรือเรียม พร้อมตั้งคำถามว่า หากอาวุธที่จีนสนับสนุนถูกนำมาใช้ในลักษณะที่กระทบต่อประเทศไทย จีนจะมีท่าทีอย่างไร และควรทบทวนการสนับสนุนดังกล่าวหรือไม่
นอกจากนี้ นายสนธิยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน โดยระบุว่า ไทยขาดดุลการค้ากับจีนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกตัวอย่างกรณีที่เคยมีข่าวว่าจีนจะรับซื้อข้าวไทยเพิ่มเติม แต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าเป็นรูปธรรม พร้อมเรียกร้องให้จีนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของไทยในฐานะประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน
ช่วงท้าย นายสนธิกล่าวว่า จีนมีสิทธิ์ดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในแอฟริกา เอเชียใต้ หรืออาเซียน แต่ในขณะเดียวกันก็หวังว่าจีนจะคำนึงถึงผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย พร้อมย้ำว่า ความเป็น “พี่น้อง” จะมีความหมายก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเคารพผลประโยชน์และความมั่นคงของกันและกัน
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