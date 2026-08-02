ฟาร์มไก่ไทยสะดุ้ง! จีนยื่นขอเปิดตลาดไก่สดในประเทศไทย หรือความบรรลัยกำลังใกล้จะเกิด?

สื่ออุตสาหกรรมการเกษตรระดับนานาชาติ AviNews และ eFeedLink รายงานตรงกันว่า สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้ยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อประเทศไทย เพื่อขอเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเข้าสู่ไทย ครอบคลุมทั้งเนื้อไก่แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก รวมถึงเครื่องในสัตว์ปีกบางประเภท โดยคำขอดังกล่าวได้ถูกส่งมายังกรมปศุสัตว์ไทยตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตามหลักวิชาการและมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ของไทยยืนยันว่า ยังไม่มีการอนุมัติให้นำเข้าไก่จากจีน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ทั้งด้านโรคระบาด ความปลอดภัยอาหาร สารตกค้าง และการตรวจสอบระบบการผลิตของจีน ซึ่งเป็นกระบวนการปกติตามหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
แม้จะยังไม่มีการอนุมัติ แต่ข่าวดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไก่ของไทย เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ของโลก โดยในปี 2568 ไทยผลิตเนื้อสัตว์ปีกกว่า 3.82 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 1.34 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 168,000 ล้านบาท หากในอนาคตมีการเปิดตลาดจริง ย่อมถูกจับตาว่าอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ รวมถึงรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไทย
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์มองว่า การยื่นคำขอของจีนยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการเจรจาการค้า ซึ่งอาจใช้เวลาพิจารณาอีกระยะหนึ่ง และผลสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลการประเมินของหน่วยงานไทย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในประเทศ
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