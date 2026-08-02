ทราย สมุทร โพสต์ มีคำพูดมากมาย ความหมายคือรักแม่ตลอดไป

ทราย สมุทร โพสต์ข้อความยาวผ่านโซเชียลมีเดีย ระบายความรู้สึกถึงความทรงจำในวัยเด็กที่มีต่อแม่ โดยระบุว่า ช่วงเวลาที่ได้รับความรักจากแม่คือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิต และแม้วันนี้ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไป แต่ความทรงจำอันอบอุ่นเหล่านั้นยังคงเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้
เจ้าตัวย้อนเล่าว่า หลังจากแฟนคลับต่างประเทศนำคลิปเก่า ๆ มาเผยแพร่ ทำให้ได้หวนคิดถึงช่วงเวลาที่แม่รักและเอาใจใส่ ซึ่งเป็นภาพความทรงจำที่แม้จะเลือนราง แต่ยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวัง พร้อมยอมรับว่าไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อใด รู้เพียงว่าความรู้สึกปลอดภัยและความรักที่เคยมีค่อย ๆ หายไป โดยเปรียบช่วงเวลานั้นว่าเป็น "สวรรค์" ที่ตกหล่นอยู่ในกาลเวลา
ช่วงท้ายของข้อความ ทรายยืนยันว่า แม้วันนี้ทั้งสองอาจไม่ได้อยู่ใน "สวรรค์เดียวกัน" อีกแล้ว แต่หัวใจของเด็กคนนั้นก็ยังคงรักแม่เสมอ พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคที่สะเทือนใจว่า "ใจของเด็กคนนั้นก็คงยังรักแม่ตลอดไป"
โพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจจำนวนมาก หลายคนมองว่าเป็นข้อความที่สะท้อนความผูกพันระหว่างแม่กับลูกได้อย่างลึกซึ้ง แม้ความสัมพันธ์ในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
#NEWS1 รายงาน