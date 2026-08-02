บอยเขมรมาแล้ว! ลั่นไม่ง้อรักษาโรงพยาบาลไทย ไปเวียดนามดีกว่า

อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาที่ใช้ชื่อ "บอย" ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านคลิปวิดีโอถึงประเด็นการรักษาพยาบาลของชาวกัมพูชา หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปิดด่านชายแดนไทย โดยระบุว่า ตนและครอบครัวไม่จำเป็นต้องเดินทางมารักษาที่ประเทศไทย เพราะสามารถเข้ารับการรักษาในกัมพูชาหรือเดินทางไปรักษาที่ประเทศเวียดนามได้
ในคลิปดังกล่าว บอยระบุว่า เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย ตนเลือกใช้บริการโรงพยาบาลภายในประเทศ และหากจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ก็สามารถเดินทางไปรักษาที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งมองว่ามีศักยภาพด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระแสดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงในสังคมออนไลน์ของไทย หลังมีข้อเสนอเรื่องการผ่อนปรนให้ผู้ป่วยชาวกัมพูชาบางกรณีสามารถเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยได้ โดยประชาชนบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคัดกรองและการป้องกันการแอบอ้างเหตุผลด้านมนุษยธรรม
ขณะเดียวกัน เวียดนามกำลังเร่งยกระดับระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามประกาศแผนผลักดันการใช้ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Records: EMR) ให้ครอบคลุมสถานพยาบาลทั่วประเทศภายในปี 2573 เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา และพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะและระบบสุขภาพดิจิทัลในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม แม้เวียดนามจะเร่งพัฒนาระบบสาธารณสุข แต่ประเทศไทยยังคงได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของภูมิภาค และเป็นจุดหมายสำคัญของผู้ป่วยต่างชาติจากหลายประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
#บอยเขมร #บักบอย
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