คนรักพระราชา ถามจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลายพระปรมาภิไธย และสมุดเยี่ยมจังหวัดตอนนี้อยู่ที่ไหน
เกิดกระแสตั้งคำถามเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังมีคนรักพระราชาและพสกนิกรที่เคยเห็น ลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในสมุดเยี่ยมของจังหวัด ได้สื่อสารมายัง หมี ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที เพื่อขอให้ช่วยตั้งคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยข้อสงสัยสำคัญคือ สมุดเยี่ยมจังหวัดที่มีลายพระหัตถ์ดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ที่ใด และยังได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อจังหวัดและประเทศ
หมี ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ระบุว่า ประเทศไทยกว่าจะก้าวผ่านความขัดแย้งและพัฒนามาเป็นรัฐชาติในปัจจุบัน ต้องผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มาหลายยุคหลายสมัย รวมถึงช่วงสงครามเย็น ขณะที่อาคารราชการหลายแห่งมีการรื้อ ย้าย หรือปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา มีนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดผลัดเปลี่ยนกันมาหลายรุ่น จึงทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่า เอกสารประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าอาจถูกละเลย หรือไม่มีผู้ทราบว่าปัจจุบันเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ใด
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ช่วยตรวจสอบและชี้แจงต่อสาธารณชนว่า สมุดเยี่ยมจังหวัดที่มีลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะนี้อยู่ที่ใด มีการเก็บรักษาตามหลักการอนุรักษ์เอกสารสำคัญหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามรดกทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของชาติยังคงได้รับการดูแลอย่างสมพระเกียรติ
ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนหนึ่ง ซึ่งเห็นว่าหากมีการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์เอกสารสำคัญของชาติ และช่วยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านหลักฐานที่ทรงคุณค่าเหล่านี้
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