ตั๊กแตนโต้คนแซะ! บอกซื้อน้ำกินทุกวัน แต่เคยดูหรือยัง แม่น้ำไทยปนเปื้อนแค่ไหน

นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ตั๊กแตน ชลดา ออกมาโพสต์ตอบกลับผู้ที่แสดงความคิดเห็นว่า "ทุกวันนี้ก็ซื้อน้ำกิน ซื้อน้ำใช้อยู่แล้ว" โดยระบุว่า แม้หลายคนจะซื้อน้ำดื่มเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ควรมองข้ามผลกระทบจากปัญหาการปนเปื้อนของแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากกว่าการต้องซื้อน้ำดื่มเพียงอย่างเดียว
ตั๊กแตนระบุว่า หากสถานการณ์ยังไม่ได้รับการแก้ไข ในอนาคตประชาชนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้งการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ การซื้อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากสารพิษที่อาจสะสมในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังอาจทำลายระบบนิเวศ แหล่งน้ำ สัตว์น้ำ และกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรมในหลายพื้นที่
เจ้าตัวยังยกตัวอย่างหลายพื้นที่ที่กำลังเผชิญปัญหามลพิษทางน้ำ ทั้งลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำท่าจีน ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และลุ่มน้ำในภาคอีสาน ซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงการลักลอบปล่อยน้ำเสีย น้ำล้างแร่ และสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำในบางพื้นที่
พร้อมกันนี้ ตั๊กแตนยอมรับว่าการออกมาพูดเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของตนเอง แต่ในฐานะบุคคลสาธารณะต้องการใช้เสียงของตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้สังคมหันมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อปกป้องทรัพยากรน้ำและสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
#ตั๊กแตนชลดา #สารพิษในแม่น้ำ #แหล่งน้ำธรรมชาติ
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