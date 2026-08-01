พี่ศรีรักเท่ากัน! จี้ กกต. สอบฮั้ว สว.ส้ม มาตรฐานเดียวกับ สว.น้ำเงิน

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 41 สืบสวนและไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กลุ่มที่ถูกเรียกว่า "สว.สีส้ม" ซึ่งมีการกล่าวถึงการจัดประชุมผู้สมัครประมาณ 300 คน ที่ห้องจูปิเตอร์ เมืองทองธานี ว่าเข้าข่ายการฮั้วเลือกตั้งหรือไม่
นายศรีสุวรรณ ระบุว่า ปัจจุบัน กกต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังดำเนินการสืบสวนข้อกล่าวหาฮั้วการเลือก สว. ที่เกี่ยวข้องกับอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แล้ว ดังนั้น หากปรากฏข้อสงสัยหรือพฤติการณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับผู้สมัครอีกกลุ่ม กกต. ก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ถูกตั้งคำถามเรื่องการเลือกปฏิบัติ
ผู้ร้องยังตั้งข้อสังเกตว่า หากการรวมตัวของผู้สมัครฝ่ายหนึ่งถูกอธิบายว่าเป็น "การจัดตั้ง" หรือ "การทำงานเป็นทีม" แต่เมื่อเป็นอีกฝ่ายกลับถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็น "การฮั้ว" หน่วยงานของรัฐควรเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามพยานหลักฐาน โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่าย เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณได้ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานเบื้องต้นต่อ กกต. เพื่อให้พิจารณาดำเนินการสืบสวนและไต่สวนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป พร้อมย้ำว่า หาก กกต. ตรวจสอบข้อกล่าวหาฮั้วเลือก สว. ของฝ่ายหนึ่ง ก็ไม่ควรละเลยข้อสงสัยที่เกิดขึ้นกับอีกฝ่าย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาคและยุติธรรม
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