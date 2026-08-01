รัฐไม่เข้าใจชาวมานิ! ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนทั้งกลุ่ม เพราะตามข่าวยืนยันสิทธิ์ไม่ทัน

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก นายเรียง สีแก้ว โพสต์สะท้อนปัญหาของชาวชาติพันธุ์มานิ หลังมีรายงานว่าหลายคนถูกตัดสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนด พร้อมตั้งคำถามว่าระบบการเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่
ผู้โพสต์ระบุว่า ชาวมานิในพื้นที่ชายเทือกเขาบรรทัดเพิ่งเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งได้ไม่นาน หลายชุมชนยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต และไม่มีโทรทัศน์ ทำให้ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารหรือประกาศจากภาครัฐได้อย่างทันท่วงที เมื่อมีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ จึงมีผู้พลาดกำหนดและถูกตัดสิทธิ์ในที่สุด
นายเรียงยังวิจารณ์ว่า ปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การกำหนดมาตรการของภาครัฐอาจยังไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร พร้อมตั้งคำถามว่า หากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตั้งแต่ต้น การนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นเหตุให้สูญเสียสิทธิ์ที่ควรได้รับ ถือเป็นความเป็นธรรมหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้โพสต์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนแนวทางการสื่อสารและการยืนยันสิทธิ์สำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองหรือพื้นที่ชายขอบ
เครดิต : นายเรียง สีแก้ว
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