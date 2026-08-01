สมช.ปัดฝุ่น "พาคนกลับบ้าน" เปิดทางผู้เห็นต่าง 3 จังหวัดชายแดนใต้ คืนสู่สังคม

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 มาตรการสำคัญ โดยหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจ คือการฟื้นโครงการ "พาคนกลับบ้าน" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับคืนสู่สังคมผ่านกระบวนการที่เหมาะสม
นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายช่องทางของโครงการ "พาคนกลับบ้าน" ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างที่ประสงค์ยุติบทบาทและกลับมาใช้ชีวิตในสังคม สามารถเข้าสู่กระบวนการของรัฐได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ทบทวนแนวทางการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ภายหลังมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวก ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุรุนแรง การคุมเข้มพื้นที่ชายแดน การประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมาเลเซีย รวมถึงการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และติดตามการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมที่อาจสร้างความแตกแยกในพื้นที่
ทั้งนี้ โครงการ "พาคนกลับบ้าน" เป็นหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐเคยดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรง หรือผู้ที่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย สามารถกลับคืนสู่สังคมภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความรุนแรงและสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
NEWS1 รายงาน