4 เดือนยังเร็ว! "ไชยชนก" ชี้ 1 ปี ค่อยวัด KPI รัฐมนตรี

นาย **ไชยชนก ชิดชอบ** เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า ไม่อยากให้เชื่อมโยงกับกระแสโจมตีกลุ่มใดเป็นพิเศษ พร้อมมองว่าการประเมินผลงานรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเผชิญ ไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทย
ไชยชนก กล่าวว่า รัฐมนตรีทุกคน รวมถึงตัวเขาเอง หากได้รับหน้าที่ในอนาคต ก็ต้องถูกประเมินผลงานเช่นเดียวกัน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประเทศและประชาชน
เมื่อถูกถามว่าการประเมินผลงานควรใช้ระยะเวลาเท่าใด เขาระบุว่า **4 เดือนยังเร็วเกินไป แม้ 6 เดือนก็ยังไม่เหมาะสม โดยมองว่า "ประมาณ 1 ปี กำลังดี"** เพราะจะทำให้เห็นผลการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้ชัดเจน
ไชยชนก ยังยืนยันว่า แม้รัฐบาลเพิ่งทำงานมาเกือบ 4 เดือน แต่หลายกระทรวงได้เริ่มแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแล้ว พร้อมยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน และการเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมองว่าเป็นผลจากการเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังของรัฐบาล
ส่วนกระแสข่าวการจัดขั้วรัฐบาลใหม่หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ไชยชนก ระบุว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญ เพราะขณะนี้รัฐบาลมีปัญหาเร่งด่วนหลายด้านที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเชื่อว่าหากทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ก็จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
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