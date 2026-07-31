สะเทือนโซเชียล แชร์เป็นแสน! "แม่บ้านมารีน" แฉ ตร.จอร์เจียแจ้งสถานทูตไทยตั้งแต่วันที่ 14 แต่กงศุลไทยเงียบกริบ

เพจ **"แม่บ้านมารีน"** โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการประสานงานของหน่วยงานไทยในกรณีการเสียชีวิตของ **"ฮลุน โซโล่"** โดยอ้างว่า ตำรวจจอร์เจียได้แจ้งข้อมูลไปยังสถานทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ตั้งแต่วันที่ **14 กรกฎาคม** แต่ไม่มีการแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตรับทราบ จนกระทั่งญาติออกตามหาด้วยตนเอง
ข้อความในโพสต์ระบุว่า หากผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เรื่องอาจเงียบหายไป พร้อมตั้งคำถามถึงการทำงานของฝ่ายกงสุลว่าเหตุใดจึงไม่มีการประสานงานหรือแจ้งญาติในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้โพสต์ได้รับความสนใจอย่างมาก มียอดแชร์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม **ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เพจ "แม่บ้านมารีน" ระบุ** และยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการไทยว่า ตำรวจจอร์เจียได้แจ้งมายังสถานทูตไทยตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมจริงหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีคำชี้แจงจาก **กระทรวงการต่างประเทศ** หรือ **กรมการกงสุล** ต่อประเด็นดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศเคยชี้แจงเพียงว่า ได้รับการประสานจากทางการจอร์เจียและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนในการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวันและเวลาที่ได้รับการแจ้งจากทางการจอร์เจีย
ประเด็นดังกล่าวจึงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และต้องรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
#NEWS1 รายงาน