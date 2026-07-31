วันนอร์ ยังย้ำ!ปัญหา 3 จังหวัด จะปฏิเสธการพูดคุยไม่ได้ ต้องแสวงหาความร่วมมือ

นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยย้ำว่า ปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยมาตรการด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนควบคู่กัน
วันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า การแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ความมั่นคง การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงความร่วมมือทางการเมือง พร้อมย้ำว่า "ปัญหานี้สุดท้ายต้องจบบนโต๊ะเจรจา เราจะปฏิเสธการพูดคุยไม่ได้"
อย่างไรก็ตาม เขายังยืนยันว่า การเปิดช่องทางพูดคุยไม่ได้หมายความว่าจะละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยผู้ที่กระทำความผิดหรือใช้ความรุนแรงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมระบุว่า "คนที่ทำผิด ใช้ความรุนแรง ก็ใช้กฎหมายจัดการไป"
คำกล่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเพจ พรรคประชาชาติ และเกิดขึ้นท่ามกลางการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังคงมีความพยายามผลักดันกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยุติความรุนแรงในพื้นที่
#NEWS1 รายงาน