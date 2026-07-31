ชายแดนสเปนป่วนหนัก! ผู้อพยพกว่า 3,000 คน ว่ายน้ำบุกเซวตา

สเปนกำลังเผชิญวิกฤตผู้อพยพระลอกใหม่ หลังมีผู้อพยพจากโมร็อกโกมากกว่า **3,000 คน** พยายามเดินทางเข้าสู่ **เมืองเซวตา (Ceuta)** ดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งแอฟริกาเหนือ โดยหลายคนว่ายน้ำอ้อมแนวกั้นทางทะเล ใช้ห่วงยาง หรือปีนแนวรั้วชายแดนเพื่อเข้าสู่ดินแดนของสเปน ส่งผลให้สถานการณ์บริเวณชายแดนตึงเครียดอย่างหนัก
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คลื่นผู้อพยพจำนวนมากเดินทางออกจากชายฝั่งโมร็อกโกตั้งแต่ช่วงเช้ามืด โดยหลายคนยอมเสี่ยงชีวิตว่ายน้ำข้ามทะเลเพื่อหวังเข้าสู่สหภาพยุโรป ขณะที่บางส่วนพยายามปีนรั้วชายแดนที่กั้นระหว่างโมร็อกโกกับเมืองเซวตา
ทางการสเปนได้ส่งกำลัง **ตำรวจและทหาร** เข้าเสริมการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดน พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ที่ประสบอันตรายในทะเล และควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม ขณะที่ศูนย์รองรับผู้อพยพในเมืองเซวตาเริ่มประสบปัญหาผู้พักอาศัยเกินขีดความสามารถ
รายงานระบุว่า เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย **9 ราย** ระหว่างการพยายามข้ามแดน และมีผู้ได้รับการช่วยเหลือขึ้นจากทะเลอีกจำนวนมาก ท่ามกลางความกังวลขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อพยพ
นักวิเคราะห์มองว่า การอพยพระลอกล่าสุดสะท้อนแรงกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน และการว่างงานในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ รวมถึงความหวังของผู้อพยพที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในยุโรป ขณะที่รัฐบาลสเปนและโมร็อกโกกำลังเร่งประสานความร่วมมือเพื่อควบคุมชายแดนและจัดการกับปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เหตุการณ์ดังกล่าวยังตอกย้ำว่า เมืองเซวตาและเมลียายังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของผู้อพยพจากแอฟริกาที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ยุโรป และเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงและมนุษยธรรมที่สหภาพยุโรปต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง
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