ด่วน! โกงสอบท้องถิ่นคืบ! ผอ.สำนักทดสอบ มศว.รับทราบ 7 ข้อหา อดีตอธิบดี สถ.ขอเลื่อนพบตำรวจ

ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่าสุด **กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)** และ **กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)** เดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามหมายเรียกที่ออกไว้รวม 13 ราย หลังการสืบสวนพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงขบวนการทุจริตในการสอบแข่งขันดังกล่าว
ในวันนี้ **นายเรืองเดช ศิริกิจ** ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน **กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม** เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยเจ้าหน้าที่แจ้งความผิดรวม **7 ข้อหา** ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การปลอมเอกสารราชการ การรับรองข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ การทำให้เอกสารสูญหาย การร่วมกันปลอมเอกสารราชการ การเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปล่วงรู้ข้อความ และการร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำ พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
ส่วน **นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล** อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกราย ได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนออกไปเป็นสัปดาห์หน้า โดยยังไม่ได้กำหนดวันเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้ **พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ** ผู้บังคับการปราบปราม เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม 13 ราย ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม เพื่อดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ และยืนยันว่าการดำเนินคดีจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น
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