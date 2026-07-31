น่าคิด อินเดียข้อสอบเข้าแพทย์รั่ว รมต.ศึกษาลาออก ส่วนไทยโกงสอบท้องถิ่น มท.1 ยังไงต่อ

นายไทกร พลสุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปรียบเทียบกรณีอื้อฉาวการสอบในประเทศอินเดียกับคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย พร้อมตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจ
นายไทกร ระบุว่า กรณีข้อสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ของอินเดียรั่วไหล จนนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้น ส่งผลให้นาย ธรรมเมนทรา ปราธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดีย แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง
ขณะที่ในประเทศไทย คดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ และมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหลายราย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงบางส่วน กลับยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นความรับผิดชอบทางการเมือง
นายไทกร จึงตั้งคำถามผ่านโพสต์ว่า "ส่วนไทยโกงสอบท้องถิ่น มท.1 ยังไงต่อ" พร้อมเปรียบเทียบการแสดงความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในทั้งสองประเทศ จนมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้าไปแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของ นายไทกร พลสุวรรณ ซึ่งเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อประเด็นที่ถูกตั้งคำถามในโพสต์ดังกล่าว
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