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น่าคิด อินเดียข้อสอบเข้าแพทย์รั่ว รมต.ศึกษาลาออก ส่วนไทยโกงสอบท้องถิ่น มท.1 ยังไงต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายไทกร พลสุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปรียบเทียบกรณีอื้อฉาวการสอบในประเทศอินเดียกับคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย พร้อมตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจ

นายไทกร ระบุว่า กรณีข้อสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ของอินเดียรั่วไหล จนนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้น ส่งผลให้นาย ธรรมเมนทรา ปราธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดีย แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง

ขณะที่ในประเทศไทย คดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ และมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหลายราย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงบางส่วน กลับยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นความรับผิดชอบทางการเมือง

นายไทกร จึงตั้งคำถามผ่านโพสต์ว่า "ส่วนไทยโกงสอบท้องถิ่น มท.1 ยังไงต่อ" พร้อมเปรียบเทียบการแสดงความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในทั้งสองประเทศ จนมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้าไปแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของ นายไทกร พลสุวรรณ ซึ่งเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อประเด็นที่ถูกตั้งคำถามในโพสต์ดังกล่าว

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