ลูกผู้ชายตัวจริง? เสรีพิศุทธ์บุกเคาะประตูที่ทำการพรรคภูมิใจไทย CSI LA อ้าง "ลูกเทพ" ปิดประตูหนีป๋า

เพจ CSI LA เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความ โดยอ้างว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เดินทางไปยัง ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เพื่อขอพบ นายไชยชนก ชิดชอบ สส.พรรคภูมิใจไทย
โพสต์ดังกล่าวอ้างว่า ระหว่างที่ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เดินทางไปถึงที่ทำการพรรค นายไชยชนกไม่ได้ออกมาพบ พร้อมใช้ข้อความว่า "ลูกเทพปิดประตูหนีป๋า" จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์
หลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก โดยหลายคนแสดงความคิดเห็นในเชิงแซว อาทิ "ลูกเทพ❌ ลูกเขียนที่ปากอุดมสุข✅", "ล่าลูกเทพภาค 55555", "ใจฟ้าวว" และ "รอวันนี้เรียบร้อยครับ เอาให้สุด" ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าควรรอฟังคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเสนอของเพจ CSI LA และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจากนายไชยชนก ชิดชอบ หรือพรรคภูมิใจไทย ต่อกรณีดังกล่าว รวมทั้งยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
#NEWS1 รายงาน