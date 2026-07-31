ไทกร อ้างเกมล้ม "เนวิน" เดินมานาน หวังเปลี่ยนสมการการเมือง

นายไทกร พลสุวรรณ แสดงความคิดเห็นผ่านรายการ "คนดังนั่งเคลียร์" โดยอ้างว่า ความพยายามลดบทบาทของ นายเนวิน ชิดชอบ จากสมการการเมืองไทย ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นแนวคิดที่มีการขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ไทกรระบุว่า จากข้อมูลที่ตนได้รับ ผู้นำของบางพรรคการเมืองมองว่า หากต้องการเอาชนะพรรคภูมิใจไทย จำเป็นต้องจัดการกับอิทธิพลทางการเมืองของนายเนวิน ซึ่งทำให้ผลประโยชน์ของบางฝ่ายสอดคล้องกัน แม้จะเป็นกลุ่มการเมืองที่เคยอยู่คนละขั้วก็ตาม พร้อมมองว่า ในทางการเมือง "อะไรก็เกิดขึ้นได้" หากสถานการณ์และผลประโยชน์เอื้ออำนวย
นอกจากนี้ ไทกรยังอ้างว่า มีความพยายามจากผู้นำพรรคการเมืองรายหนึ่งที่จะขอ "เคลียร์ใจ" กับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากกรณีที่ไม่ได้สนับสนุน นายชัยเกษม นิติสิริ ในการเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังคงค้างคาใจในทางการเมืองตามข้อมูลจากแหล่งข่าวของตน
อย่างไรก็ตาม ไทกรยอมรับว่า แหล่งข่าวทางการเมืองที่ให้ข้อมูลกับตนอาจมีวัตถุประสงค์ของตนเอง หรืออาจพยายามใช้สื่อและผู้สื่อข่าวเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองได้ แต่ยืนยันว่าตนจะใช้ดุลยพินิจในการนำเสนอข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมย้ำว่า วงการการเมืองไทยมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และผู้ที่ติดตามการเมืองมายาวนานย่อมรับรู้ความเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นคำกล่าวและมุมมองของนายไทกร พลสุวรรณ ซึ่งยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงจากบุคคลหรือพรรคการเมืองที่ถูกพาดพิง
#NEWS1 รายงาน