หนุ่ม 27 คิดการใหญ่ ขนบุหรี่เถื่อน 124 ล. เผ่น 20 กม.ไม่รอด ยึดได้ 1.2 แสนซอง

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาค 7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมชายอายุ 27 ปี หลังขับรถกระบะลักลอบขนบุหรี่เถื่อนและพยายามหลบหนีการตรวจค้นเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ก่อนถูกสกัดจับได้พร้อมของกลางบุหรี่หนีภาษีจำนวน 124,922 ซอง คิดเป็นมูลค่าภาษีและค่าปรับที่รัฐได้รับความเสียหายรวมกว่า 124 ล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่า รถกระบะคันดังกล่าวติดตั้ง ป้ายทะเบียนปลอม เพื่ออำพรางการลำเลียงสินค้า เจ้าหน้าที่จึงยึดรถและของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายในหลายข้อหา ทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ความผิดเกี่ยวกับการใช้ป้ายทะเบียนปลอม และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ต้องหาให้การว่า ก่อนลำเลียงบุหรี่จะคอยตรวจสอบข้อมูลและพิกัดด่านตรวจจาก เพจเฟซบุ๊กที่เผยแพร่ตำแหน่งด่านตรวจ เพื่อนำมาวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทาง แต่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ติดตามและสกัดจับได้หลังไล่ล่าต่อเนื่องกว่า 20 กิโลเมตร
กรมสรรพสามิตเดินหน้าปราบปรามบุหรี่เถื่อนอย่างเข้มข้นตามนโยบาย Zero Tolerance ของกระทรวงการคลัง โดยระบุว่าการลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐ การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และเอื้อประโยชน์ต่อขบวนการค้าของเถื่อน พร้อมยืนยันว่าจะเพิ่มมาตรการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
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