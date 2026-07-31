วาสนา นาน่วม เปิดใจ ถ้ายังดันใช้ MOU43 เราต้องคืนทุกพื้นที่ที่ทหารหาญยึดคืนมาได้ กลับไปให้เขมร

ประเด็นการคงไว้หรือยกเลิก MOU 2543 (MOU43) ระหว่างไทย-กัมพูชา ยังคงเป็นที่ถกเถียงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายความมั่นคง กล่าวในรายการ เรื่องใหญ่รายวัน ทาง PPTV HD 36 โดยอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของการคงไว้ซึ่ง MOU43 ภายใต้สถานการณ์ชายแดนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดการปะทะระหว่างสองประเทศ
วาสนา ระบุว่า หากย้อนกลับไปในอดีต MOU43 ถือว่ามีประโยชน์กับไทย เพราะเป็นกรอบที่ไทยใช้ประท้วงการรุกล้ำพื้นที่ของกัมพูชามาโดยตลอด แม้จะมีการยื่นหนังสือประท้วงหลายร้อยครั้ง แต่ในทางปฏิบัติกัมพูชายังคงดำเนินการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ในพื้นที่พิพาทต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม หลังการสู้รบหลายครั้งที่ผ่านมา สถานการณ์ในพื้นที่เปลี่ยนไป เนื่องจากฝ่ายไทยสามารถเข้าควบคุมหรือยึดคืนบางพื้นที่ได้ หากยังยึดกรอบ MOU43 อย่างเคร่งครัด ก็อาจต้องกลับไปอ้างอิงสภาพพื้นที่เดิม และอาจต้องคืนพื้นที่ที่ปัจจุบันฝ่ายไทยควบคุมอยู่กลับเข้าสู่สถานะเดิม ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนจำนวนมาก
วาสนา อธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการปักปันเขตแดนไทย-กัมพูชาบนบกดำเนินการไปแล้วมากกว่าครึ่งจากหลักเขตทั้งหมด แต่พื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ ล้วนเป็นพื้นที่พิพาทสำคัญ ทำให้การปักปันส่วนที่เหลือเป็นเรื่องยาก และอาจต้องใช้เวลาผ่านกลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) อีกเป็นเวลานาน
เธอยอมรับว่า เข้าใจเหตุผลของประชาชนที่เรียกร้องให้ยกเลิก MOU43 เพราะกังวลว่าการยึดตามกรอบเดิมอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ทหารไทยยึดคืนมาได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ฝ่ายความมั่นคงก็มองว่าทั้งการคงไว้และการยกเลิกต่างมีข้อดีข้อเสีย จึงตัดสินใจเลือกแนวทางคงกรอบ MOU43 ไว้
ทั้งนี้ วาสนา แสดงความเห็นส่วนตัวว่า หากในอนาคตมีการเจรจา อาจเป็นไปได้ว่าฝ่ายไทยจะคืนเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตกัมพูชาแต่เข้าควบคุมไว้จากสถานการณ์การสู้รบ ขณะที่พื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของไทยและยึดคืนมาได้ ไม่น่าจะมีรัฐบาลใดกล้ายอมคืน เพราะจะเผชิญแรงกดดันจากสังคมอย่างหนัก
ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตา เนื่องจากเกี่ยวข้องทั้งมิติด้านอธิปไตย ความมั่นคง และแนวทางการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคต
#NEWS1 รายงาน