กลาโหมแจง อ้างคนไทยในเขมรป่วยเอากลับมาไทย เขมรป่วยในไทยเอากลับเขมร คนไทยเคลียร์หรือยัง

กระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าฝ่ายไทยอาจผ่อนปรนเปิดด่านชายแดนเพื่อรับผู้ป่วยชาวกัมพูชาเข้ามารักษาในประเทศไทย โดย พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และการหารือระหว่างชุดประสานงานไทย–กัมพูชา ที่จังหวัดสระแก้ว ไม่ได้มีมติเปิดด่านเพื่อรับผู้ป่วยชาวกัมพูชาเข้ามารักษาในประเทศไทยแต่อย่างใด
โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่า การประชุมหารือมีเพียง 2 ประเด็นด้านมนุษยธรรม คือ การประสานรับ คนไทยที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในประเทศกัมพูชา กลับประเทศไทย และการประสานส่ง ชาวกัมพูชาที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในประเทศไทย กลับประเทศต้นทาง โดยย้ำว่าเป็นการส่งตัวบุคคลที่อยู่ในประเทศนั้นอยู่แล้ว ไม่ใช่การเปิดด่านให้มีการเดินทางข้ามแดนเข้ามารับการรักษาเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม แม้คำชี้แจงดังกล่าวจะช่วยอธิบายรายละเอียดของการประชุม แต่ในโลกออนไลน์ยังคงมีประชาชนจำนวนหนึ่งแสดงความกังวลว่า แนวปฏิบัติดังกล่าวจะมีมาตรการตรวจสอบที่รัดกุมเพียงใด และจะสามารถป้องกันการแอบอ้างเหตุผลด้านมนุษยธรรม เพื่อนำบุคคลจากฝั่งกัมพูชาเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยได้จริงหรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตอีกว่า คำชี้แจงของกระทรวงกลาโหมที่ระบุรายละเอียดทั้ง 2 กรณีนั้น เป็นรายละเอียดที่มีอยู่ตั้งแต่ต้น หรือเป็นการอธิบายเพิ่มเติมภายหลังจากเกิดกระแสคัดค้านและความไม่สบายใจของประชาชนในสังคมออนไลน์ เนื่องจากในช่วงแรกมีการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความเข้าใจว่า อาจมีการผ่อนปรนมาตรการบริเวณชายแดน
อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ยืนยันว่า มีการลักลอบนำผู้ป่วยชาวกัมพูชาเข้ามารักษาในประเทศไทยภายใต้แนวปฏิบัติดังกล่าว ขณะที่กระทรวงกลาโหมยังคงยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นเพียงการประสานส่งตัวผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตกลับประเทศต้นทางตามหลักมนุษยธรรม และไม่ได้มีการเปิดด่านหรือเปลี่ยนนโยบายการควบคุมชายแดนตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่
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