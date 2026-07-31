ได้ใจคนไทย! สว.ไชยยงค์ลั่น แก้ปัญหา 3 จังหวัดใต้ต้องใช้ยาแรง

สว.ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา และโฆษกคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา แสดงความเห็นต่อสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาส โดยสนับสนุนให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ใช้มาตรการเข้มข้นในการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ พร้อมเห็นด้วยกับการใช้ "ยาแรง" กับกองกำลังติดอาวุธที่ก่อเหตุซ้ำซาก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม สว.ไชยยงค์ ย้ำว่า การประกาศใช้กฎอัยการศึกต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งการเดินทาง การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในช่วงกรีดยางและเก็บเกี่ยวทุเรียน รวมถึงการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม พร้อมเสนอให้หน่วยงานความมั่นคงประชาสัมพันธ์รายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าใจอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ทบทวนยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจและการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล เพื่อลดความสูญเสียของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยเห็นว่าการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ชุมชนหรือใกล้บ้านเรือนประชาชน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้บริสุทธิ์เมื่อเกิดเหตุปะทะ พร้อมเรียกร้องให้ปรับปรุงงานมวลชนและงานด้านการข่าว ซึ่งมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันเหตุความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สว.ไชยยงค์ยังระบุว่า เห็นด้วยกับการใช้มาตรการเด็ดขาดไล่ล่าผู้ก่อเหตุในจังหวัดนราธิวาส แต่ต้องควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามไปยังจังหวัดปัตตานีและยะลา พร้อมกำชับให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ เช่น ปั๊มน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ร้านสะดวกซื้อ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่อาจตกเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุเพื่อตอบโต้การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
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