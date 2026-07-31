คนไทยคิดบวก! ปมจีนส่งอาวุธให้เขมร ส่งแพนด้าให้ไทย แท้ที่จริงอาจเป็น "นักรบมังกร"

ภายหลังมีกระแสข่าวว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมส่งแพนด้ายักษ์ 2 ตัวให้ประเทศไทย เมื่อทั้งสองประเทศมีความพร้อม ได้เกิดกระแสพูดคุยอย่างคึกคักบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งในมุมจริงจังและเชิงอารมณ์ขัน
หนึ่งในความคิดเห็นที่ได้รับความสนใจ ระบุว่า "ส่งอาวุธให้เขมร ส่งแพนด้าให้ไทย มองในแง่ดีนี่อาจเป็นนักรบมังกร" ซึ่งมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามากดถูกใจและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
คำว่า "นักรบมังกร" ที่ถูกกล่าวถึงในความคิดเห็นดังกล่าว เป็นการเปรียบเปรยถึงตัวละคร Dragon Warrior จากภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดัง Kung Fu Panda ซึ่งมี "โป" แพนด้า เป็นตัวเอกของเรื่อง สะท้อนการหยิบวัฒนธรรมป๊อปมาสร้างสีสันให้กับการแสดงความคิดเห็น มากกว่าจะสื่อถึงประเด็นด้านการทหารหรือความมั่นคงโดยตรง
ก่อนหน้านี้ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเปิดเผยว่า จีนมีความพร้อมที่จะส่งแพนด้ายักษ์มายังประเทศไทยอีกครั้ง หากทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือและการดูแลสัตว์ได้ ซึ่งข่าวดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากแพนด้าถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมิตรภาพระหว่างไทยและจีน
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นเรื่อง "นักรบมังกร" เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างอารมณ์ขันจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือท่าทีอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลจีน
#NEWS1 รายงาน