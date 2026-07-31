จิตอาสาท้าสุชาติ มาดูภาพเหล่านี้ไม่ใช่ AI ถ่ายเองกับมือ ปมน้ำปนเปื้อนเคมีโรงงานจีนกระหน่ำ

ประเด็นปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและสารเคมีกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังคุณ Chamnan Sirirak โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจสอบในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว พร้อมเผยภาพจากสถานที่จริง โดยยืนยันว่า ภาพทั้งหมดถ่ายจากการลงพื้นที่ด้วยตนเอง ไม่ได้สร้างด้วย AI
ในโพสต์ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นผลจากการสืบค้นข้อมูลและขยายผลจากเบาะแสที่ได้รับ จนพบจุดต้องสงสัยหลายแห่ง ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวข้องกับการลักลอบทิ้งกากขยะอิเล็กทรอนิกส์และสารเคมี พร้อมระบุว่า ระหว่างปฏิบัติงานพบทั้งกลิ่นสารเคมี สภาพแวดล้อมที่น่ากังวล และร่องรอยของของเสียอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่
เจ้าของโพสต์ยังระบุว่า สิ่งที่พบสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกต้อง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง หากพบการกระทำผิด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม และสุขภาพของประชาชน
ขณะเดียวกัน โพสต์ดังกล่าวยังมีการพาดพิงถึง นายสุชาติ ชมกลิ่น พร้อมเชิญชวนให้ลงพื้นที่ดูสภาพจริงด้วยตนเอง โดยระบุว่าภาพที่เผยแพร่เป็นหลักฐานจากการลงพื้นที่จริง ไม่ใช่ภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการชี้แจงจากนายสุชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยมีเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐยกระดับการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและการปนเปื้อนสารเคมีเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเร่งจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
เครดิตข้อมูล : Facebook – Chamnan Sirirak
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