ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี วิกฤตกากเคมี จี้รัฐลุยปราบขบวนการลักลอบทิ้งของเสีย

เกิดกระแสเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งจัดการปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม หลังคุณ Chamnan Sirirak เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ได้นำไปสู่การขยายผลตรวจสอบจุดต้องสงสัยหลายแห่งในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ซึ่งคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับการลักลอบทิ้งกากขยะอิเล็กทรอนิกส์และสารเคมี
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจด้วยตนเอง แม้จะเป็นวันหยุด โดยพบร่องรอยที่น่าสงสัยหลายจุด ทั้งกองของเสีย กลิ่นสารเคมีที่รุนแรง และสภาพแวดล้อมที่สร้างความกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน พร้อมยืนยันว่าภาพทั้งหมดเป็นภาพที่บันทึกจากการลงพื้นที่จริง ไม่ได้สร้างขึ้นด้วย AI
นอกจากนี้ เจ้าของโพสต์ยังตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมอาจสะท้อนถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลที่ยังไม่ทั่วถึง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลัง หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม และสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเป็น วาระแห่งชาติ พร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบทิ้งของเสียและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง
เครดิตข้อมูล : Facebook – Chamnan Sirirak
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